Sarampo: aumenta para 268 número de casos confirmados em 31 municípios de Pernambuco

Pernambuco chegou ao final de 2019 com 268 casos confirmados de sarampo em 31 municípios, segundo boletim da Secretaria de Saúde do estado, divulgado nesta segunda-feira (13). Ao longo de todo o ano de 2018, foram quatro confirmações no estado, todas relacionadas a um paciente com histórico de viagem para Manaus, área com circulação do vírus na época.

Os dados apontam que, até 28 de dezembro de 2019 – última semana epidemiológica do ano -, foram registrados 1.226 pessoas com suspeita da doença no estado, com 620 desses casos já descartados e os outros 338 em investigação.

Uma morte foi confirmada no ano pelo estado, a de um bebê de 7 meses, em Taquaritinga do Norte, no Agreste do estado. O município recebeu ações preventivas de vacinação após o caso.

No boletim divulgado em 3 de dezembro de 2019, eram 159 casos confirmados no estado em 12 municípios. No período, eram 1.119 notificações de suspeita da doença.

Veja as cidades e o número de casos confirmados

Abreu e Lima (1)

Arcoverde (1)

Bezerros (2)

Bonito (1)

Brejo da Madre de Deus (12)

Cabo de Santo Agostinho (4)

Camaragibe (3)

Carpina (2)

Caruaru (23)

Cupira (2)

Custódia (3)

Frei Miguelinho (1)

Glória do Goitá (2)

Gravatá (3)

Ipojuca (1)

Itaíba (1)

Jaboatão dos Guararapes (9)

Jataúba (2)

Lagoa do Carro (7)

Limoeiro (1)

Olinda (5)

Paulista (7)

Recife (31)

Riacho das Almas (1)

Santa Cruz do Capibaribe (60)

Santa Maria do Cambucá (1)

Sertânia (2)

Tacaimbó (1)

Taquaritinga do Norte (37)

Toritama (24)

Vertentes (18)

Do G1