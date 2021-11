Sargento da PM morre em acidente na BR-232, no Sertão de PE

Na tarde desta sexta-feira (12), o Sargento reformado da Polícia Militar, José Humberto Silva Souza, de 61 anos, morreu vítima de acidente na BR-232, em Arcoverde, Sertão de Pernambuco.

Segundo as informações, o Sargento conduzia uma motocicleta, quando bateu em uma carreta. O impacto da batida a vítima sofreu ferimentos e morreu no local.

Além disso, o motorista da carreta permaneceu no local, prestou esclarecimentos a polícia e disse que não teve como evitar a colisão.

A PRF, a Polícia Militar, o Instituto de Criminalística e a Polícia Civil estiveram no local, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. Com informações do Povo com a Notícia.

Do Nayn Neto