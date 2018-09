Sargento do 9º Batalhão da Polícia Militar é morto a golpes de faca em Garanhuns

Um sargento de 53 anos lotado no 9º Batalhão da Polícia Militar de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, foi assassinado na noite da última quarta-feira (5), no bairro Severiano Morais Filho. Segundo a PM, a vítima foi até a residência dos suspeitos para tratar de uma negociação, e após uma discussão, o dono da casa junto com os dois filhos desarmaram o sargento e efetuaram golpes de faca nele.

Ainda de acordo com a polícia, o homem morreu no local. Os suspeitos fugiram e levaram a arma do policial. Até o momento desta publicação, não foram localizados. O corpo do sargento foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)