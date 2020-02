Sargento morre e soldado fica ferido após viatura colidir com caminhão durante perseguição policial em PE

Um sargento morreu e um soldado ficou ferido após a viatura colidir com um caminhão na noite da quarta-feira (19) em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. Eles estavam em perseguição policial com um suspeito, que estava pilotando uma moto, quando colidiram na traseira de um caminhão.

As vítimas ficaram presas nas ferragens da viatura, foram retiradas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o hospital local. O sargento Liranildo Manoel Monteiro morreu durante o socorro. O soldado foi transferido para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. Até a publicação desta matéria, o estado de saúde dele não foi informado.

Do G1