Sargento reformado da PM é assassinado a tiros em Sumé

Na noite desta quinta (18), o sargento reformado da Polícia Militar José Célio Alves foi assassinado a tiros no Sítio Terra Vermelha, zona rural de Sumé, Cariri paraibano.

Segundo informações chegadas a nossa reportagem, dois homens encapuzados chegaram em sua propriedade e assassinaram o sargento a tiros. Em seguida levaram a esposa da vítima como refém, em seu próprio veículo, abandonando posteriormente em uma certa distância do local.

Os criminosos estavam em um veículo modelo Hilux de cor branca com placa do Estado do Rio Grande do Norte. o veículo do sargento foi encontrado próximo ao lixão em Sumé. Até o momento não se tem informações sobre a identidade dos criminosos. As forças policiais encontra-se no local do crime e já investigam o caso.

Do Nill Júnior