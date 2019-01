“Satanás” invade culto religioso e tenta matar fieis na zona rural de Serra Talhada

Um homem de 32 anos acabou sendo preso no último sábado (19) após invadir culto religioso e dizer ser o “capeta”. A ocorrência foi registrada no Distrito de Santa Rita, zona rural de Serra Talhada, sertão do Estado.

Segundo informações, o homem estaria embriagado e portando uma faca peixeira entrou no local gritando que era o “capeta”. Transtornado o acusado cortou os fios da mesa de som e deixou todos apavorados.

Manifestado, o homem partiu para cima de um fiel e segurou sua garganta na tentativa de matá-lo enforcado. Achando pouco, o bêbedo desferiu chutes e pontapés contra outro homem de 53 anos.

O “capeta” foi amarrado e entregue aos policiais que o conduziram para o Hospital Regional Agamenon Magalhães (HOSPAM), onde teria chutado uma porta metálica e cortado o pé.

Na delegacia ele foi qualificado em flagrante por tentativa de homicídio, dano e porte ilegal de arma branca.

Fonte: Pernambuco Notícias