Saúde de PE abre seleção para gerentes regionais com salário de R$ 5,6 mil; há vagas para Serra Talhada

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) abriu nessa terça-feira (7) seleção pública simplificada para o cargo comissionado de gerente das 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres). O edital foi publicado no Diário Oficial e as inscrições seguem até o dia 24.05 na sede da SES-PE, no bairro do Bongi, na Zona Oeste do Recife, nas sedes das Geres ou pelo e-mail [email protected]. Os profissionais serão selecionados para atuação durante o período de dois anos.

A remuneração é de R$ 5.647,75. Caso os profissionais selecionados já sejam servidores do Estado, a remuneração é de R$ 4.518,20, referente à representação do cargo de gerente, além do salário-base. Entre as obrigações da vaga estão o planejamento, organização e coordenação das ações de saúde no âmbito regional, apoiando os municípios da sua área para que haja o fortalecimento das políticas públicas no Estado.

As sedes das Geres são nos municípios de Recife, Limoeiro, Palmares, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Salgueiro, Petrolina, Ouricuri, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Goiana. Cada uma das 12 Gerências fica responsável por um determinado número de municípios pernambucano, totalizando todos os 184, mais Fernando de Noronha.

Os profissionais interessados devem ter diploma de nível superior; atuação comprovada de, no mínimo, três anos no Sistema Único de Saúde (SUS); e ter ocupado cargo de gestão na área de saúde, no setor público ou privado, por, no mínimo, quatro anos. No ato da inscrição, todos deverão apresentar um plano de gestão para a sua Regional.

O processo seletivo será realizado em duas etapas. A primeira será por meio de análise curricular e do plano de gestão. O resultado preliminar será divulgado no dia 29 de maio. Os recursos poderão ser impetrados nos dias 30 e 31 de maio e 3 de junho. O resultado dos recursos e do chamamento para a segunda etapa, por meio de entrevista, sairá em 6 de junho. As entrevistas serão feitas entre 10 e 14 de junho – nessa etapa, serão chamados os três primeiros lugares para cada Geres. O resultado final sairá em 20 de junho.