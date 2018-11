Saúde integral é preocupação constante nas unidades socioeducacionais da LBV

O cuidado da Instituição na defesa da vida inclui oferecer diariamente a crianças e adolescentes a oportunidade de adquirir hábitos saudáveis.

Para se desfrutar de boa saúde, é necessário aliar a prática regular de exercícios físicos a uma alimentação rica em fibras, vitaminas e proteínas, levando-se também em conta a ingestão de água e de sucos naturais. No entanto, a fim de que o bem-estar seja efetivado de maneira completa, não se pode esquecer de exercitar igualmente a alma. Sabendo disso, a Legião da Boa Vontade (LBV) procura inserir todas essas importantes ações no cotidiano das meninas e dos meninos atendidos em suas unidades socioeducacionais.

O cardápio de cada uma das refeições servidas é elaborado por profissionais bastante capacitados, que, utilizando alimentos adequadamente higienizados e armazenados, bem como considerando a faixa etária das crianças e dos adolescentes e o gasto energético despendido por eles durante as atividades lúdicas, recreativas e esportivas realizadas nos Centros Comunitários de Assistência Social e nas escolas da Instituição, visam suprir as necessidades nutricionais dessa garotada. É importante acrescentar que, antes do início de cada refeição, é incentivado o sentimento de gratidão pela comida na mesa, respeitando-se a crença e a filosofia de vida que essas meninas e esses meninos têm em família.

Esporte na promoção da saúde

As atividades esportivas e de recreação objetivam estimular o público infantojuvenil a exercitar, além do corpo, os valores éticos, ecumênicos e espirituais. Assim, enquanto vão adquirindo gradativamente excelente condicionamento físico e, em consequência, aumento da disposição para desempenhar as demais tarefas do dia a dia, os participantes, pelo fato de compartilharem os mesmos espaços e instrumentos pedagógicos, despertam dentro de si sentimentos essenciais à boa convivência com a família, com os amigos e com as outras pessoas.

Sabe qual é o resultado de todo esse cuidado da LBV? Crianças e adolescentes saudáveis; protegidos de doenças patológicas, como obesidade, diabetes e hipertensão; felizes; e, sobretudo cidadãos de bem.

O diferencial da LBV

Todas as ações da Legião da Boa Vontade são orientadas pela Pedagogia do Afeto e pela Pedagogia do Cidadão Ecumênico, que compõem a linha educacional criada pelo diretor-presidente da LBV, o educador Paiva Netto. A Pedagogia do Afeto, destinada a crianças de até os 10 anos de idade, agrega a vivência de bons valores à busca do desenvolvimento cognitivo dos pequeninos, possibilitando, dessa forma, que o carinho e o afeto permeiem o conhecimento e os ambientes da vida deles, incluído o escolar. A continuidade desse processo de aprendizagem destina-se à educação de adolescentes e adultos, por meio da aplicação da Pedagogia do Cidadão Ecumênico, que dispõe o indivíduo para viver a Cidadania Ecumênica, firmada esta no exercício pleno da Solidariedade Planetária.

Visite, apaixone-se e ajude a LBV! Em Recife, PE, o Centro Comunitário de Assistência Social da LBV está localizado na Rua dos Coelhos, 219 – Bairro dos Coelhos – Região Central do Recife, próximo ao Cais José Mariano.