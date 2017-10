SDS-PE estuda viabilidade técnica para instalar Grupamento Tático Aéreo em Serra Talhada

Até meados de 2018 a Secretaria de Defesa Social tem planos para instalar no município de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, uma unidade do Grupamento Tático Aéreo (GTA). Para isso esta estudando a viabilidade técnica e prospectando um local no Município em parceria com a prefeitura.

A instalação do efetivo na cidade faz parte do plano de segurança do Governo do Estado que prevê a interiorização da unidade. A base do GTA no município fortalecerá, prioritariamente, o combate às quadrilhas que atuam em investidas contra bancos e carros-fortes, na Região. O anúncio foi feito durante reunião do secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua, com o vice-prefeito de Serra Talhada, Márcio Oliveira, na manhã desta última quarta-feira (18).

“O Governo do Estado já está adquirindo dois novos helicópteros, inclusive, aeronaves que possam fazer voos noturnos, para que possamos fortalecer o enfrentamento as quadrilhas de roubo a bancos e carros-fortes que atuam na região. Assim, já estamos mantendo o diálogo com a prefeitura de Serra com o intuito de firmar um convênio para o terreno onde será instalado o hangar”, esclareceu o secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua.

O encontro ainda serviu para discutir a situação da segurança pública no município, além de ouvir as demandas e discutir parcerias. “A gente fica muito feliz com a visita e a oportunidade de discutir a segurança na cidade. Entendermos os esforços que estão sendo feitos para melhorar a situação da violência e nos colocamos à disposição para ampliar os nossos convênios e parcerias”, comentou o vice-prefeito Márcio Oliveira.

A reunião na prefeitura de Serra Talhada foi a última agenda do secretário na cidade, que ainda incluiu uma visita ao 14° Batalhão de Polícia Militar e à 21° Delegacia Seccional de Polícia Civil. Em ambos os locais, o secretário teve a oportunidade de conhecer a estrutura das unidades e discutir melhorias para as instalações.

Custódia – Encerrando o giro pelo Sertão do Estado, que teve início na última segunda-feira (16), e contou com passagem por Arcoverde, Salgueiro, Cabrobó e Serra Talhada, o secretário Antônio de Pádua fez uma visita ao Batalhão Especializado de Polícia do Interior (Bepi), onde participou de uma reunião com o novo comandante da unidade, Ely Jobson.