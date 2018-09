Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para presidente da República? (Só vale votar na página do JD Online)

No próximo dia 07 de outubro a população brasileira voltará às urnas para eleger o novo Presidente da República e seu vice, e novos governadores estaduais, senadores, deputados federais e estaduais.

Segundo o TSE – Tribunal Superior Eleitoral, o Brasil tem 147,3 milhões de pessoas aptas a votar. E serão esses milhões de eleitores que com apenas um clique na urna eletrônica poderão fazer uma mudança histórica no país.

Mas a impressão que se tem, no momento, é que esses milhões de brasileiros estão confusos na escolha do seu candidato, principalmente para presidente.

A escolha do futuro presidente da República é o tema Esse é o tema da enquete lançada pelo Jornal Desafio Online desta semana. Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para presidente da República?

