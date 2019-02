‘Se Deus quiser tenho muito esse sonho, dele ficar bom da visão’, diz mãe de menino que sofre com síndrome genética

Os irmãos Jeferson Santos e Jônatan Santos, de 10 e 7 anos respectivamente, adoram fazer tudo o que uma criança da idade deles mais gosta. Assistir desenho na TV, ir para a rua para jogar bola, correr e andar de bicicleta. Eles moram em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, no bairro do Alto do Moura.

Só que pra eles as brincadeiras são desafios bem maiores do que para outras crianças. É que os irmãos têm a Síndrome de Marfan, que faz com que eles só enxerguem bem até um metro de distância. Tudo que está mais distante do que isso fica embaçado. “Não sei se Artur está de óculos”, diz Jonatan Santos.

Mesmo sem enxergar direito, os meninos aprontam muito, e as cicatrizes pelo corpo são histórias que eles têm para contar. “Isso aqui é porque eu levei uma queda que eu bati no lixeiro. Eu não enxerguei o lixeiro”, fala Jeferson. O irmão mais novo já caiu da bicicleta porque não viu tijolos na frente.

Outra dificuldade enfrentada por eles é na hora de estudar. “Eu não enxergo o quadro, a professora escreve as tarefas para eu conseguir fazer”, afirma Jonatan. Jeferson explica que não conseguia fazer as atividades da escola porque não conseguia enxergar bem e para onde andava levava uma “topada”.

Como a Síndrome de Marfan é genética, a mãe e a avó, que moram na mesma casa, também sofrem com a falta de visão. “Essa síndrome é causada geneticamente, eu também não enxergo bem não, já é de herança”, afirma a mãe Lidiane Santos.

Lindiane disse que para ela não há procedimento que reverta a perda da visão. O filho mais novo precisa de cirurgia e o mais velho estava precisando de óculos com lentes novas, já que elas precisam ser trocadas periodicamente para que ele enxergue melhor. Sem condições de ajudar os filhos, a mãe teve a ideia de fazer um pedido por meio de cartas que escreveu pro Papai Noel no fim de ano. As cartas com os pedidos que a mãe fez para ajudar os filhos foi enviada para os Correios, que faz uma campanha incentivando a solidariedade.

Uma pessoa, que preferiu se manter anônima, pegou as cartinhas e decidiu ajudar. Essa pessoa não quis nem aparecer para a família, mas doou os óculos que melhoraram a visão de Jeferson. “Andar de bicicleta sem cair, que antes eu caia muito, andar sem tropeçar também, pra fazer a tarefa ficou mais fácil também, o ruim é a preguiça”, diz o menino.

A preguiça acaba quando é hora de ajudar o irmão mais novo. “Porque ele não enxerga, aí faço por ele”, fala o irmão mais velho. Jeferson também ajuda o irmão na brincadeira preferida do caçula, que é a de girar moedas.

Lindiane escreveu uma carta para Papai Noel pedindo pela cirurgia do filho mais novo. Ela ficou surpresa quando percebeu que a pessoa anônima que recebeu a carta com o pedido para Jonatan, a deixou na sede da TV Asa Branca, para que a história pudesse tocar o coração de outras pessoas. Tudo isso renovou a fé da mãe que batalhou muito, mas não conseguiu fazer a cirurgia do filho pela rede pública. “Eu não tenho recursos, aí então tive a ideia de pedir um presente ao Papai Noel, que é justamente a cirurgia dele, que é o que ele precisa. Quando foi mais ou menos uma semana depois Seu Eliaquim (Oliveira) ligou dizendo que a cartinha chegou à TV Asa Branca.

A família está vivendo uma história de esperança e solidariedade que precisa de mais um elo nessa corrente do bem para que tudo termine com um final feliz. “Se Deus quiser tenho muito esse sonho, principalmente Jonatan, para ele ficar bom da visão porque ele merece”, fala a mãe.

Do G1