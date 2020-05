Se população aderir ao isolamento na quarentena, Pernambuco pode reabrir todas atividades em junho, diz Secretário de Saúde

O secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo, disse, nesta sexta-feira (15), que o estado poderá ter a reabertura de todas as atividades no decorrer de junho, se a população aderir às medidas restritivas impostas pelo governo nos 15 dias de quarentena, em cinco cidades do Grande Recife. A medida passa a vigorar no sábado (16) e determina restrição de circulação de pessoas e veículos, rodízio por números finais de placas e uso obrigatório de máscaras em todo o estado.

A quarentena foi anunciada na segunda-feira (11) para tentar conter a pandemia do novo coronavírus. Nesta sexta, foi registrado o maior número de óbitos, em 24 horas, com 83 casos, além de 621 casos da Covid-19.

“A gente quer, mais uma vez, fazer um apelo à população pernambucana, para ajudar nas medidas de distanciamento social, para que a gente tenha sucesso, para que a gente possa, nos próximos 15 dias, deitar a curva epidêmica, atingir o nível de platô desta curva e caminhar, no começo de junho, para uma redução da epidemia. Assim, poderemos voltar com segurança à normalidade possível, à abertura de todas as atividades no decorrer do mês de junho. É para isso que todos precisamos nos mobilizar neste momento”, disse o secretário.

A declaração foi dada durante coletiva de imprensa transmitida pela internet. Em outras ocasiões, André Longo já havia afirmado que o pico da epidemia estava previsto para ocorrer em maio.

“Se o seu compromisso não é com a saúde pública, que seja com sua própria saúde. É fundamental que, nesses próximos 15 dias, nós sigamos com muito mais intensidade as medidas restritivas. Muitos países já cumpriram isso e, hoje, estão numa situação melhor. É preciso que a gente atente, então, para essa necessidade e possamos, juntos, sair dessa situação”, declarou Longo.

O secretário explicou, ainda, que o critério utilizado para decretar a quarentena no Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e São Lourenço da Mata foi o índice de mortalidade. Ele disse, no entanto, que todas as cidades que quiserem intensificar as medidas podem solicitar ao governo, que serão apoiadas.

“Outros prefeitos podem, a partir de decretos municipais, fazer medidas mais restritivas. Aliás, todos os prefeitos de Pernambuco estão chamados a fazer isso. Não é um momento de relaxamento, de atender só a estes cinco municípios”, disse.

O secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua, lembrou que, apesar de a quarentena ser restrita a cinco municípios, o uso de máscaras passa a ser obrigatório em todo o estado. Quem insistir em desobedecer ou desacatar os agentes de fiscalização podem, inclusive, ser levados à delegacia.

“Apesar da quarentena se restringir a cinco municípios, em todo o estado de Pernambuco, as pessoas só poderão circular usando máscaras. Todo o esquema no estado vai poder fazer fiscalizações de quem não estiver usando máscaras. Os policiais podem abordar e orientar e, em caso de desacato ou se não for atendida a demanda, a pessoa pode ser conduzida à delegacia”, explicou. (G1)