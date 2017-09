Sebastião anuncia que voo inaugural para o aeroporto de Serra Talhada acontece no final de novembro. Descarte de lixo nas proximidades do aeroporto pode prejudicar

Em entrevista ao programa Frente a Frente, o secretário de Transportes de Pernambuco, o deputado federal licenciado Sebastião Oliveira, disse que até o final do ano a companhia Azul faz o seu voo inaugural para Capital da Beleza Feminina: “acho que no final de novembro vamos ter o voo inaugural”, disse Sebastião e explicou: “ hoje (quinta,21) já começamos a montagem do terminal provisório. A montagem propriamente dita, porque a concretagem já foi feita, a instalação de água, esgoto e elétrica está sendo concluída… tá chegando os materiais de contêineres e então a nossa perspectiva é que entreguemos o terminal até o dia 10 de outubro, e aí vem as certificações da Anac, e algumas ajustes que precisemos fazer… a estação meteorológica… durante o mês de outubro e até o final de novembro nós vamos ter o voo”, disse e destacou a participação do governo do Estado, “com incentivos fiscais, com investimentos de R$7,5 milhões na reconstrução da pista (…) , O governador Paulo Câmara foi fundamental pra realização do sonho dos serra-talhadenses… dos sertanejos, principalmente do Sertão do Pajeú”.

Apesar do otimismo do secretário, um assunto vem preocupando os serra-talhadenses e também o Governo Municipal: o descarte de lixo nas proximidades do aeroporto. Foi registrado o descarte de lixo, tanto na área do antigo lixão, que foi desativado pela prefeitura, como também em outras áreas próximas a pista de pouso e decolagem do aeroporto, e boa parte do material descartado é de carcaça de animais, o que atrai aves de rapina, principalmente urubus, que apresentam perigo para aeronaves, principalmente no momento dos pousos e decolagens.

Recentemente um choque entre uma pequena aeronave e um urubu foi registrado quando do pouso na pista do aeroporto Santa Magalhães, na oportunidade, o piloto em conversa com o repórter da Líder FM, alertou para o fato, e disse que é muito grande o número desse tipo de ave voando nas proximidades do aeroporto.

Do Caderno 1