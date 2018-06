Sebastião Oliveira anuncia programação do Arraial da Juventude

Acabou o mistério, está fechada a programação do Arraial da Juventude 2018, realizado pelo deputado federal,

Sebastião Oliveira (PR), em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Esse ano, a principal atração do Arraial da Juventude será o cantor sertanejo, Michel Teló, que é um dos jurados do reality show musical, The Voice Brasil, na Rede Globo. As demais atrações que irão se apresentar no evento serão: a banda Limão com Mel, o forró de Caninana e a cantora Manu.

O Jornal Desafio Online fez uma enquete, entre a dupla Bruno e Marrone e a cantora Joelma, para saber a preferência da população de Serra Talhada e região. A cantora Joelma (ex-Calypso) foi a vencedora da enquete com a preferência de 65% (1.013 votos) dos internautas, já a dupla sertaneja, Bruno & Marrone obteve 35 % (538 votos).

PROGRAMAÇÃO ARRAIÁ DA JUVENTUDE

Dia 28 de junho, no pátio de eventos Waldemar Oliveira, a partir das 22h

– Michael Telo

– Limão com Mel

– Caninana

– Manu