Sebastião Oliveira destaca instalação de equipamento no Aeroporto de Serra Talhada

O Deputado Federal Sebastião Oliveira comemorou em sua conta em uma rede social o avanço do processo de certificação do Aeroporto Santa Magalhães, em Serra Talhada.

“Essa semana técnicos da empresa Hobeco, responsáveis pela manutenção preventiva da Estação Meteorológica de Superfície Automática EMS-A estiveram acompanhados de técnicos do Cindacta.

Eles implantaram um equipamento que vai melhorar ainda mais o monitoramento e condições de trafegabilidade de pousos e decolagens do aeroporto.

Junto à minha equipe, estou trabalhando de forma árdua para que o Aeroporto esteja hábil para receber vôos o mais rápido possível, beneficiando milhares de pessoas na região do Pajeú”, disse.

Em dezembro, o então secretário estadual de Transportes, Antônio Cavalcanti Júnior, junto com o ministro dos Transportes, Valter Casimiro, assinou dois importantes Termos de Compromissos.

Do montante, R$ 20 milhões foram anunciados para concluir a obra de requalificação do Aeroporto de Serra Talhada, incluindo a construção do terminal definitivo de passageiros.

Via Nill Júnior