Sebastião Oliveira, Ministro dos Transportes, ANAC e Azul visitam instalações do Aeroporto de Serra Talhada

O secretário estadual de Transportes, Sebastião Oliveira, acompanhado das comitivas do Ministério dos Transportes, da Anac, da SAC e da Companhia Aérea Azul, visitará, na próxima segunda-feira (13), as instalações do terminal provisório – embarque e desembarque – do Aeroporto de Serra Talhada.

Na ocasião, também será realizada uma vistoria técnica em todo o sítio aeroportuário. Ao final dos trabalhos haverá uma coletiva de imprensa. A programação começa às três da tarde. Às 16h30, haverá coletiva de imprensa.

Azul destaca rota: Este mês a edição da revista da Azul para clientes trouxe carta do Presidente da Companhia John Rodgerson destacando as novas rotas a partir de Recife, importante Hub da empresa. Na “Carta do Presidente” com o tema “Nova Rota em Expansão”, ele destaca : “Outra excelente notícia é que novos destinos internacionais e domésticos passarão a contar com vôos partindo do Recife”.

Ele destaca as rotas para Rosário e Córdoba, na Argentina, Serra Talhada e Caruaru, em Pernambuco. “Os vôos da Azul já representam mais da metade das partidas diárias do Aeroporto Pernambucano”.

Via Nill Júnior