Sebastião Oliveira não anuncia grade de shows do Arraial da Juventude, mas cria expectativa entre três atrações nacionais

O deputado federal, Sebastião Oliveira, adiou o anúncio da grade de shows do Arraial da Juventude na tarde desta quinta-feira (07). Em entrevista ao programa Frequência Democrática, na rádio Vilabela FM, o ex-Secretário de Transportes de Pernambuco, disse que está trabalhando para trazer Bruno & Marrone, Michel Teló ou Joelma.

A festa deverá ser realizada no pátio de Eventos Waldemar Oliveira, às margens da BR-232, entre os dias 28 e 29 de junho.

Confira abaixo a reportagem sobre a grade de shows do Arraial da Juventude.

O Jornal Desafio Online lançou uma enquete, perguntando aos nossos internautas: Qual dessas atrações você gostaria que se apresentasse no Arraial da Juventude? Bruno & Marrone ou Joelma (ex-Calypso)? E a cantora Joelma (ex-Calypso) foi a vencedora com 65% (1.013 votos) e a dupla Bruno & Marrone obteve 35% (538 votos), no total foram 1.551 pessoas que participaram da enquete.