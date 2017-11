Sebrae está com inscrições abertas para o Empretec. Há vagas para Serra Talhada

Com objetivo de auxiliar os empresários a identificar e multiplicar talentos, analisar cenários e aproveitar oportunidades, a Unidade do Sebrae no Sertão Central, Moxotó, Pajeú e Itaparica está com inscrições abertas para o Empretec.

O seminário tem metodologia desenvolvida pela Organização das Nações Unidas – ONU, voltada para o desenvolvimento de características de comportamento empreendedor e para a identificação de novas oportunidades. No Brasil, é realizado exclusivamente pelo Sebrae. São 60 horas de capacitação em seis dias consecutivos, de segunda a sábado, das 8h às 18h, conduzida de maneira interativa e prática por facilitadores.

Os interessados devem procurar a sede do Sebrae, localizada na Praça Barão do Pajeú, Serra Talhada-PE, e realizar a inscrição para a entrevista, que é gratuita e serve para identificar o perfil empreendedor do candidato e acontece entre os dias 06 e 10 de novembro. Já o curso tem data marcada para 27 de novembro, finalizando em 02 de dezembro.

Serão oferecidas 30 vagas. O investimento é de R$ 600,00 à vista, ou em 5X no Cartão de Crédito. Mais informações: (87) 3831 1552, (87) 3831- 2496 ou (87) 99158-1230.

Serviço:

Seminário Empretec

ENTREVISTAS

Período: 06 à 10/11/17

Módulo: Único

Local: Auditório do SEBRAE/PE Sertão Central

Horário:19h

CURSO

Período: 27/11 à 02/12/17

Módulo: Único

Local: Auditório do SEBRAE/PE Sertão Central

Horário: das 08h às 18h

Carga horária: 60horas

Público-alvo: MEI, ME e EPP (Segmentos diversos).