Sebrae faz oficina sobre Instagram em Serra Talhada

A Unidade do Sebrae no Sertão Central, Moxotó, Pajeú e Itaparica realiza nos dias 23 e 24 de abril a oficina “Instagram como ferramenta de vendas”, das 18h às 22h, no auditório do Sebrae na praça Barão do Pajeú, nº 929, em Serra Talhada.

Com duração de oito horas, a oficina será ministrada pelo consultor Henderson Ramos e está com as inscrições abertas, através da loja online do Sebrae.

Na capacitação, os empreendedores locais poderão aprender como apresentar os produtos na rede social para alavancar as vendas. Outras informações podem ser obtidas através do número (87) 3831.1552.