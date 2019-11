Sebrae lança o ‘Decola Caxixola’ em Serra Talhada

Com objetivo de revitalizar os estabelecimentos comerciais do Bairro José Rufino, conhecido como Bairro Caxixola, em Serra Talhada, para receber os usuários do aeroporto, bem como prepará-los para atender pessoas/clientes de “passagem”, através de capacitações e orientações empresariais, específicas em Atendimento e Gestão, a Unidade do Sebrae no Sertão Central, Moxotó, Pajeú e Itaparica vai realizar o Decola Caxixola.

A ação visa promover capacitações e consultorias no próprio bairro, iniciando com uma palestra de sensibilização, informando a necessidade de preparar-se para o novo momento e, impreterivelmente, a necessidade da formalização.

De acordo com Henrique Malaquias, gerente do Sebrae de Serra Talhada, “o pontapé inicial será nesta terça-feira (12), quando vamos apresentar o programa e o diagnóstico realizado pela unidade para as pessoas do bairro, no CEU das Artes”.

Durante o evento, será realizado um desfile de moda, da Luccy Model, e serão realizadas as inscrições para as pessoas que desejarem participar das oficinas, que ocorrem de 18 a 22 de novembro.

SERVIÇO

Evento: Apresentação e diagnóstico do projeto “Decola Caxixola”

Dia: 12 de novembro

Horário: 18h30 às 22h

Local: CEU das Artes, Bairro Caxixola.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ATENDIMENTO

Período de 18 a 22 de novembro

Horário: 18h às 22h

Local: CEU das Artes