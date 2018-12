Sebrae-PE promove bate-papo sobre inclusão de pessoas com deficiência intelectual em Serra Talhada

Em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Serra Talhada, o Sebrae-PE promove na próxima terça-feira (11), um bate-papo com o tema “Inclusão Profissional de Pessoas com Deficiência Intelectual (PcDI)”. O evento acontecerá na sede da APAE, a partir das 19h30, com entrada gratuita.

Segundo Naidjanne Souza, analista do Sebrae-PE, foi convidado o psicólogo e instrutor da instituição, Walter Oliveira, para mostrar aos participantes quais as obrigações e benefícios que as empresas obtêm ao contratar pessoas com deficiência intelectual.

Na oportunidade, serão apresentados aos empresários os alunos da APAE que participaram de um curso de atendimento ao público realizado pelo Sebrae em outubro deste ano. O presidente da APAE de Serra Talhada, Silberto Fortunato, está animado com a possibilidade de inserção dos jovens no mercado de trabalho.