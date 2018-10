Sebrae promove palestra em Serra Talhada sobre as mudanças do E-Social

Com objetivo de orientar empresários, contabilistas e gestores de recursos humanos, sobre as mudanças que serão implementadas com o E-Social, interferindo nas relações trabalhistas, a Unidade do Sebrae no Sertão Central, Moxotó, Pajeú e Itaparica vai realizar a palestra E-Social – Sua empresa está preparada?

O evento será na próxima sexta-feira (26), das 19h às 22h, na Câmara de Vereadores de Serra Talhada, e terá como palestrante Marcelo Melo, Consultor Empresarial nas áreas de contabilidade, secretaria fiscal e tributário.

“Durante o encontro serão abordados os temas: E-Social – Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciária e Trabalhistas; EFD Reinf e DCTFweb. A ideia é esclarecer todas as mudanças do E-Social para que os empresários se atualizem quanto às suas obrigações”, explica Naidjanne Souza, analista do Sebrae, que completa “Esta mudança será a compilação dos sistemas para um só, havendo a Integralização dos Sistemas do Governo, visando facilitar a administração de informações relativas aos trabalhadores”.

“Em uma única declaração vão constar todas as informações referentes às relações trabalhistas, como: FGTS, CAGED, e Rais Previdenciárias, como: GFIP e CAT, e E-Fiscais – DIRF. Pensando nisso, o Sebrae vai estimular o empreendedorismo e tornar as empresas sustentáveis comprometendo-se em ajudar com as adequações, através de consultorias, custeando 70% do valor e cliente paga apenas 30%””, finaliza o Gerente do Sebrae, Pedro Lira.

SERVIÇO

EVENTO: Palestra E-Social – Sua empresa está preparada?

DIA: 26 de Outubro de 2018

HORÁRIO: das 19h às 22h

LOCAL: Câmara de Vereadores de Serra Talhada.

INSCRIÇÕES: Pelo telefone (87) 3831-1552.