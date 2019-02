Sebrae realiza este mês o “Conecte-se Pajeú” em Serra Talhada

Entre os dias 19 e 28 de fevereiro, a Unidade do Sebrae no Sertão Central, Moxotó, Pajeú e Itaparica vai realizar o Conecte-se Pajeú: Transformação Digital. O evento é uma sequência de palestras e oficinas, que acontecerão nos turnos da tarde e noite, com objetivo de divulgar um Novo Sebrae, explorando seu potencial inovador e sensibilizar empresários quanto às inovações do mercado, tecnologia e transformação digital.

“A ideia é trazer novos e jovens empresários para dentro do Sebrae, além de empresários experientes, filhos de empresários, estudantes e professores universitários para detectarmos problemas e encontrarmos soluções inovadoras para melhorar o consumo e desenvolvimento comercial”, explica Naidjanne Souza, analista do Sebrae.

Ainda de acordo com a analista, serão trabalhadas oito metodologias, entre palestras e oficinas. O combo para assistir a todas as atividades será no valor de R$ 99,00 e cada atividade separada ficará por R$ 15,00, podendo ser pagos à vista ou nos cartões de crédito e/ou débito.

As inscrições podem ser realizadas na sede do Sebrae de Serra Talhada ou pela loja virtual no link https://loja.pe.sebrae.com.br/loja/. As palestras e oficinas serão na sala de treinamento do Sebrae, localizado na Praça Barão do Pajeú, centro de Serra Talhada-PE.

SERVIÇO

EVENTO: Conecte-se Pajeú: Transformação Digital

LOCAL: Unidade do Sebrae em Serra Talhada, Praça Barão do Pajeú, Centro.

HORÁRIO: Tarde e Noite

PERÍODO: de 19 a 28 de fevereiro.

PROGRAMAÇÃO

19/02 – 18h ÀS 22h – Oficina: Como ser um Micro Influenciador Digital.

20/02 – 14h às 18h – Oficina: STORYTELLING.

20/02 – 18h às 22h – Palestra: Instagram para Negócios: Como usar o Instagram na sua estratégia de venda (2h).

21/02 – 18h às 22h – Oficina: Apareça no Google para vender mais.

26/02 – 18h às 22h – Palestra: Whatsapp Business – Venda Mais (2h).

27/02 – 14 às 18h – Oficina: STORYTELLING.

27/02 – 18h às 22h – Oficina: Canvas You.

28/02 – 18h às 22h – Oficina: Como inserir sua empresa em Marketplace.

Todas as atividades serão ministradas por Flammarion Cysneiros.

Outras Informações

0800 570 0800

WhatsApp do Sebrae/PE (81) 99194-6690.