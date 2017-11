Sebrae realiza Seminário Inova Sertão em Serra Talhada

Nessa sexta-feira (24), a Unidade do Sebrae no Sertão Central, Moxotó, Pajeú e Itaparica realiza o Seminário Inova Sertão, no Hotel São Cristóvão, em Serra Talhada, com objetivo de promover o fortalecimento sustentável e competitivo dos pequenos negócios, por meio da difusão de tecnologias inovadoras adaptadas ao ambiente semiárido, além de contribuir para o desenvolvimento do território do Sertão.

Segundo a Analista do Sebrae, Auxiliadora Vasconcelos, esse seminário é fruto de ações do projeto de Desenvolvimento e Inclusão Produtiva para o Semiárido. “Tivemos o Seminário de Tecnologia e Empreendedorismo, em Serra Talhada, depois o Seminário Oportunidades da Piscicultura, em Petrolândia e agora estamos realizando o Seminário Inova Sertão. Todos tendo como mote o semiárido e mostrando a importância de aprender a conviver com nosso ecossistema, tirando dele suas peculiaridades e as possibilidades da região”, destaca.

A programação do evento inclui palestras shows com especialistas em Inovação e Criatividade nas Organizações, com a proposta de disseminar conhecimento e sensibilizar os empresários e produtores rurais a melhorar a qualidade dos seus produtos e serviços. “Vamos para este seminário com uma proposta única. O Sebrae está se propondo a disseminar novas tecnologias e inovações, que as pessoas não tinham acesso, mostrando o que há de melhor para que sejam postos em prática”, explica a analista.