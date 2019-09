Sebrae Serra Talhada promove reunião para apresentação do programa “Gestão é a SAÚDE da sua Empresa”

Mais de 30 representantes de empresas da área da saúde de Serra Talhada participaram de um encontro nessa terça-feira, 10, para a apresentação do programa “Gestão é a SAÚDE da sua Empresa”, desenvolvido pelo Sebrae. A finalidade é promover uma integração entre as empresas de saúde do município, trocar informações sobre os serviços prestados e melhorar os processos de gestão.

Segundo a analista do Sebrae responsável pelo programa, Naidjanne Souza, a iniciativa é resultado de uma grande pesquisa no comércio, que detectou algumas deficiências no setor da saúde. “Os profissionais têm a técnica, mas ainda precisam ter suas empresas na palma da mão. É nessa perspectiva que estamos trabalhando. O programa terá três momentos: gestão básica, excelência na qualidade e certificação e acreditação”, explica.

Gerente do Sebrae Serra Talhada, Henrique Malaquias saudou os participantes da reunião e ressaltou a importância da união do segmento. Em seguida, convidou o médico Clovis Carvalho para exemplificar como a integração pode ser benéfica. “Tendo um grupo unido, podemos comprar materiais em maior quantidade e barganhar mais descontos, como o m³ de oxigênio, que podemos comprar mais barato em escala”, demonstrou o profissional.