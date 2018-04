SEBRAE vai realizar Empretec 2018 em Serra Talhada

Com objetivo de estimular e desenvolver as características individuais do empreendedor, de forma a propiciar sua competitividade e permanência no mercado, a Unidade do Sebrae no Sertão Central, Moxotó, Pajeú e Itaparica, vai realizar o Empretec 2018.

O evento é o mais esperado do ano, por ter uma metodologia desenvolvida pela ONU, que identifica, estimula e desenvolve o comportamento empreendedor. Através de uma metodologia vivencial interativa, com jogos, exercícios e debates, o participante será motivado a promover mudanças no seu comportamento, aperfeiçoando suas habilidades de negociação e de gestão da empresa, tendo maior segurança nas decisões, melhor planejamento e aumento das chances de sucesso do seu negócio.

Segundo a analista do Sebrae, unidade Serra Talhada, Naidjanne Souza, serão discutidos dez temas durante o seminário. “Vamos abordar a busca de oportunidade e iniciativa, persistência, correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, comprometimento, busca de informações, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemáticos, persuasão e rede de contatos, além de independência e autoconfiança”, informa Naidjanne.

Para participar do seminário os interessados deverão passar por uma entrevista seletiva, que acontece entre os dias 02 e 04 de maio. Serão oferecidas 35 vagas.

“A entrevista é a porta de entrada para o Seminário, que acontecerá de 21 a 26 de maio. Já no dia 19 e 20 de junho, o grupo volta a se encontrar para participar do workshop 21, que abordará assuntos sobre o encontro e mídias digitais”, conclui a analista. Maiores informações pelo telefone (87) 3831-1552.