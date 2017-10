Seca castiga São Francisco, o maior e dos mais importantes rios do Brasil

Dos grandes rios brasileiros, o São Francisco é o maior e um dos mais importantes. Para 12 milhões de pessoas, o Velho Chico é um pai generoso: mata a sede, a fome, produz frutas, energia. Mas o pai anda muito doente. É como se o rio estivesse sofrendo de anemia grave. Em uma viagem de mais de mil quilômetros, o Fantástico mostra um São Francisco quase irreconhecível. Nem os afluentes estão ajudando como antes. Na lagoa de Itaparica, a seca matou mais de 500 toneladas de peixes. O nível da barragem de Sobradinho é de menos de 5% do volume normal. Se chegar a zero, as turbinas param de funcionar.

Veja a reportagem completa no vídeo abaixo.