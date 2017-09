Secretaria da Fazenda de PE publica edital para seleção de 16 profissionais com salários de até R$ 4.590

O Governo de Pernambuco publicou no Diário Oficial dessa sexta-feira (15) o edital da seleção pública simplificada para contratação temporária de 16 profissionais para a Secretaria de Fazenda. As vagas são para ensino técnico e superior de diversas formações com salários que vão de R$ 1310 a R$ 4.590.

Das vagas disponíveis, dez são para nível superior, distribuídas entres as funções de engenheiro civil, engenheiro eletromecânico, engenheiro elétrico, advogado e arquiteto. As outras oportunidades são para nível médio, voltadas para desenhista, tecnólogo, técnico em edificações, técnico em telecomunicações, técnico em refrigeração e técnico em contabilidade. Há vagas reservadas para pessoas com deficiência.

As inscrições começam no dia 20 de setembro e vão até o dia 5 de outubro, podendo ser feitas através de Sedex com aviso de recebimento (AR) ou presencialmente, das 8h às 16h, na Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP) da Secretaria da Fazenda, localizada na Rua do Imperador Dom Pedro II, nº S/N, no bairro de Santo Antônio, no Recife.

Os documentos que precisam ser apresentados estão disponíveis no edital publicado no Diário Oficial, assim como a ficha que precisa ser preenchida e colocada em envelope lacrado destinado à Comissão Executora o Processo Seletivo.

A seleção é feita através de etapa única de avaliação curricular, com resultado preliminar previsto para ser divulgado no dia 23 de outubro. O resultado final está previsto para ser publicado na página da Secretaria da Fazenda de Pernambucono dia 20 de novembro.

O prazo de vigência dos contratos é de 24 meses, podendo ser prorrogada por igual período até atingir o limite máximo de seis anos. A seleção tem validade de 24 meses também, a contar da homologação do resultado final no Diário Oficial. (G1)