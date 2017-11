Secretaria de Agricultura inicia campanha pelo ‘desassoreamento’ do açude Cachoeira II em Serra Talhada

O Açude Cachoeira II é o principal manancial de abastecimento da cidade de Serra Talhada, com capacidade para pouco mais de 21 milhões de metros cúbicos de água, acumula atualmente menos de 1 milhão e a Compesa já não está mais retirando água do mesmo, a cidade passou a ser abastecida unicamente pela água recebida da Adutora do Pajeú, que é insuficiente e população passa por uma situação dramática, vivendo um momento nunca antes registrada na história do município.

A Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos de Serra Talhada vem acompanhando de perto toda situação, conforme informou o secretário José Pereira em uma conversa com o site Caderno 1, e ele, assim como já fez também o ambientalista Bonzinho Magalhães, alerta para questão do ‘assoreamento do açude’. “Durante muitos anos tem sido levado detritos e areia para o fundo do açude… hoje a gente vê a lâmina d’água e pensa que tem muita água, mas é engano… quando se pensa que tem 21 milhões, só temos aí, por volta de 12 milhões de metros cúbicos de água, é preciso fazer alguma coisa”, diz.

Pereira sai da teoria para prática e já começa uma campanha junto a empresários e instituições locais para efetuar um trabalho de ‘desassoreamento’ do açude e, conforme ele reconhece, não tendo o município capacidade física para efetuar a obra ele (José Pereira) busca parceiros para atuarem nesta questão, “se trata de recuperar o principal manancial abastecedor da cidade e até de cidades vizinhas, socorridas muitas vezes com carros pipas retirados do Cachoeira”, lembra ele.

O secretário informa que vai necessitar de estruturas tais como: caminhão caçamba, retro escavadeiras, PC hidráulica, guincho, etc, além de mão de obra.

Zé Pereira se diz confiante que vai poder contar com a colaboração de vários parceiros: “não vamos retirar tudo, mais se tirarmos pelo menos mil caçambas de detritos, estamos aí devolvendo pelo menos uns quatro milhões de metros cúbicos na capacidade de armazenamento do açude”, disse ele.

