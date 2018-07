Secretaria de Educação abre inscrição para seleção de Exame Supletivo em Pernambuco

Estão abertas as inscrições para o Exame Supletivo em Pernambuco, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), nos níveis fundamental e médio. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, não há número estabelecido de vagas, mas é preciso se submeter a provas e atingir, no mínimo, a média 6. O cadastramento deve ser feito, pela internet, até o dia 17 de agosto.

Confira aqui o edital completo

Para se inscrever para o Nível Fundamental é preciso ter, no mínimo, 15 anos. Para o Nível Médio, são aceitos candidatos com 18 anos completos até a data da realização das provas. É necessário apresentar identidade e CPF.

O candidato que não tiver acesso à internet poderá utilizar, gratuitamente, os computadores das escolas públicas da Rede Estadual, mediante consulta prévia e autorização da escola.

O certame assegura o direito de inscrição para qualquer pessoa com deficiência. No ato do cadastramento, o candidato deverá, obrigatoriamente, informar o município ou escola no qual pretende realizar as provas.

Os inscritos no Nível Fundamental se submeterão a provas de língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, arte e língua inglesa ou língua espanhola.

Os inscritos no Nível Médio passarão por provas de língua portuguesa, matemática, história, geografia, biologia, física, química, filosofia, arte, sociologia e língua inglesa ou língua espanhola.

A realização dos testes objetivos está marcada para o dia 21 outubro, para o público em geral, e 22 de outubro, para os apenados, Pessoas Privadas de Liberdade.

O resultado final será divulgado na internet, por meio do endereço eletrônico da Secretaria Estadual de Educação, nas 16 Gerencias Regionais de Educação (GRE) do estado e na Gerencia de Monitoramento de Avaliação e Políticas Educacionais (GAMPE).

Veja locais para fazer a prova

Recife (Centro e Zonas Sul e Norte)

Abreu e Lima

Afogados da Ingazeira

Araripina

Arcoverde

Barreiros

Camaragibe

Caruaru

Cabo de Santo Agostinho

Floresta

Garanhuns

Jaboatão dos Guararapes (Centro)

Jaboatão dos Guararapes (Prazeres)

Limoeiro

Nazaré da Mata

Olinda

Paulista

Palmares

Petrolina

Salgueiro

Vitória de Santo Antão