Secretaria de Educação de PE abre inscrições para seleção com 64 vagas para o Programa Ganhe o Mundo

Para os interessados no intercâmbio de língua alemã, a inscrição pode ser feita nesta terça (19) e na quarta (20). Já para os interessados em viajar a um país de língua espanhola, as inscrições começam na quarta (20) e seguem abertas até 27 de junho. O edital pode ser conferido no site da Secretaria Estadual de Educação (SEE).

É preciso, no entanto, que o candidato tenha participado de todo o processo seletivo do Programa Ganhe o Mundo em 2017 e não tenha sido classificado. As inscrições podem ser feitas por meio do e-mail [email protected] O formulário de inscrição pode ser encontrado no site da SEE.

A primeira etapa consiste em verificar se o candidato se enquadra nos requisitos estabelecidos pelo programa. Já na segunda, os estudantes são submetidos a uma prova do idioma cursado. Na última etapa, os candidatos são classificados de acordo com as notas obtidas nas avaliações.

De acordo com a secretaria, os estudantes selecionados vão cursar um semestre letivo em uma escola de nível médio nos países correspondentes. O embarque está previsto para os períodos de junho a setembro de 2018 e janeiro a março de 2019. (G1)