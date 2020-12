Secretaria de Educação de PE anuncia 66.046 vagas para novatos e detalhes do ano letivo de 2021

A Secretaria de Educação e Esportes (SEE) divulgou, nesta segunda-feira (14), as datas do calendário de matrícula e o cronograma para a rede estadual em 2021 e anunciou a progressão de série para todos os estudantes da rede (veja detalhes mais abaixo). As inscrições para os alunos novatos começam às 7h da terça-feira (15), com 66.046 vagas ao todo.

De acordo com a SEE, a primeira etapa de inscrições deve ser feita pelo site Matrícula Rápida. Os estudantes devem fazer o cadastro até o dia 30 de dezembro. As aulas do novo ciclo começam no dia 4 de fevereiro de 2021.

No cadastro online para alunos novatos é necessário informar o nome completo, data de nascimento, nome da mãe, Cadastro de Pessoa Física (CPF) do estudante, e-mail válido, escola onde pretende estudar e série, nome do pai (se for o responsável), escola de origem, CPF do responsável (se for outro), endereço de residência com CEP e telefone para contato.

Das vagas disponibilizadas, 9.264 foram para a capital pernambucana, 12.533 nos demais municípios da Região Metropolitana e outras 46.429 no interior, incluindo a Zona da Mata, Agreste e Sertão.

O secretário de Educação e Esportes, Fred Amâncio, ressaltou a importância de organizar as informações para efetuar a matrícula assim que a plataforma for aberta aos responsáveis e estudantes.

“Temos escolas muito procuradas e as vagas se esgotam em alguns minutos, mas temos vagas disponíveis para todos os estudantes. Agora, para as escolas que têm uma procura maior, é muito importante que todos se preparem ao longo do dia de hoje para que amanhã, pontualmente, às 7h, todos possam acessar o Matrícula Rápida e garantir a vaga na escola que desejam”, declarou.

Ainda segundo o secretário, 24.294 das vagas disponíveis foram destinadas para o Ensino Fundamental (anos finais) e outras 41.752 para o Ensino Médio, contando com as vagas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As 31 escolas que foram anunciadas como unidades de ensino de tempo integral para 2021 também devem ter vagas disponibilizadas dentro da plataforma de matrícula. No entanto, as Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) não fazem parte do processo de matrícula porque possuem processo seletivo próprio.

Após o cadastro online, um número de protocolo é gerado e os responsáveis ou estudantes maiores de 18 anos devem efetivar a matrícula presencialmente nas escolas, em posse do número de protocolo, entre os dias 4 e 15 de janeiro, com a entrega da documentação.

As vagas remanescentes devem ser disponibilizadas entre os dias 18 e 22 de janeiro, no mesmo endereço online. Para esses alunos, a efetivação presencial da matrícula acontece entre os dias 25 e 29 de janeiro.

Calendário escolar

Amâncio explicou que, em decorrência da pandemia, o estado decidiu adotar o Ciclo 2020/2021. Com isso, todos os estudantes são matriculados na série seguinte em 2021 e o próximo ano vai contar com conteúdos que deveriam ter sido aprendidos em 2020.

“Não teremos o encerramento do ano letivo de 2020 e a lei permite isso […] Adotamos o sistema de ciclo”, explicou. Caso o aluno que progrediu para o 2º ano do ensino do médio reprove ao fim de 2021, ele fica retido no 2º ano, segundo a secretaria.

“Ao longo de 2021 a gente vai trabalhar não apenas os conteúdos que seriam desse novo ano que ele progrediu, mas também a gente vai trabalhar o fortalecimento e conteúdos relacionados ao ano de 2020”, afirmou.

No caso dos estudantes que cursaram o 3º ano do Ensino Médio em 2020, a rede estadual vem priorizando a oferta de aulas, carga horária e conteúdos para permitir a conclusão do ano letivo 2020, afirmou o secretário.