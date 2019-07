Secretaria de Educação de Salgueiro abre processo seletivo para contratação de 22 vagas temporárias

A Secretaria de Educação de Salgueiro abriu um Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento de 22 vagas temporárias e formação de cadastro reserva. Os cargos são para auxiliar de serviços gerais, vigia, condutor de transporte escolar, eletricista, merendeira e porteiro.

As inscrições são realizadas presencialmente a partir desta segunda-feira (1º) até 12 de julho, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Inácio de Sá, no Centro de Salgueiro. Os documentos exigidos estão detalhados no edital. Os profissionais devem ter seis meses de experiência.

A remuneração varia de R$ 998 a R$ 1.721,87. Os contratos terão duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez. (G1)