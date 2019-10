Secretaria de Educação de Serra Talhada entrega kits à delegação classificada para os Jogos Escolares Estaduais

A Escola Municipal Fausto Pereira e o Colégio Municipal Cônego Torres representarão a Rede Municipal de Ensino de Serra Talhada nos Jogos Escolares – Etapa Estadual, que acontecerão de 16 a 18 de outubro, em Recife.

Fazem parte da delegação de Serra Talhada duas alunas da Fausto Pereira e três alunos do Cônego Torres, todos estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Eles se classificaram na etapa regional, que aconteceu em Afogados da Ingazeira, e vão disputar as competições de atletismo na etapa estadual. A viagem está marcada para a próxima quarta-feira (16).

Em fase de preparação para a viagem, os estudantes receberam, nesta quinta-feira (10), kits de uniformes e tênis entregues pelas secretária de Educação, Marta Cristina. “É mais uma ação voltada para a valorização dos esportes, onde a cada ano as escolas municipais vem se tornando celeiro de atletas e detecção de talentos”, comentou a secretária.