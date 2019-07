Secretária de Infraestrutura acompanha Infraero em vistoria no Aeroporto de Serra Talhada

Em agenda pelo Sertão de Pernambuco, nesta quarta-feira (24), a secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos, Fernandha Batista, acompanhou a vistoria da equipe da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) ao Aeroporto Santa Magalhães, em Serra Talhada. Os técnicos do órgão avaliaram os aspectos operacionais do terminal para o recebimento de voos comerciais. A visita da Infraero atendeu à solicitação do Governo de Pernambuco, que procurou o órgão federal para reforçar as ações estaduais para o desenvolvimento dos aeródromos regionais. O objetivo é garantir todas as condições para o início das operações regulares.

O Aeroporto de Serra Talhada conta com a aprovação de um convênio junto à União, via Secretaria de Aviação Civil (SAC), no valor de R$ 20 milhões, formalizado pelo então secretário estadual de Transportes, o deputado federal Sebastião Oliveira. A intenção é obter o suporte da Infraero para a elaboração do projeto de requalificação da estrutura e que vai contemplar serviços de drenagem, terraplenagem e implantação de cerca patrimonial, por exemplo, além de apoio na execução das obras, gestão do equipamento e realização do plano de operação.

Outro passo importante para a liberação das operações de voo no aeródromo foi dado na terça-feira (23) com instalação de um pórtico detector de metais, entregue pelo Ministério da Infraestrutura, no Aeroporto de Serra Talhada. A iniciativa é parte do Programa de Aviação Regional da Agência Nacional de Aviação Civil e visa dotar os aeroportos regionais com equipamentos de segurança que atendam aos requisitos contra atos de interferências ilícitas. Funcionários do aeródromo estão sendo habilitados para operar o equipamento.

Fernandha Batista avaliou de forma positiva a visita ao aeródromo. “As vistorias com a participação dos técnicos da Infraero foram muito proveitosas. O Governo de Pernambuco levou o pedido à Brasília, solicitamos o apoio da Infraero, que tem expertise na gestão aeroportuária, com a intenção de possibilitar a operação de voos regulares para o aeroporto de Serra Talhada. A cidade e os municípios do entorno têm um potencial enorme de desenvolvimento e serão diretamente beneficiados por essa ação”, explica. O prefeito do município de Triunfo, João Batista, e sua equipe também acompanhou a visita.