Secretária de Infraestrutura comenta fala do prefeito de Serra Talhada sobre o Aeroporto

A Secretária de Infraestrutura de Pernambuco, Fernandha Batista, comenta no Programa Manhã Total, da Rádio Pajeú FM, nesta quarta-feira às 9h00 a fala do prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque, sobre o estágio da requalificação para voos regulares do Aeroporto Santa Magalhães, estratégico para toda a região.

Provocado por Geraldo Freire, Duque afirmou que o Aeroporto de Serra Talhada hoje é um grande problema e que vai pedir apoio a Miguel e Fernando Bezerra Coelho para tentar resolver em Brasília. “A secretária Fernanda Batista (Infraestrutura) diz que o projeto está em análise em Brasília, para ser retomada a obra, e a gente está aguardando”,disse o prefeito.

Ele disse que vai ao Ministério dos Transportes para entender um pouco o porque de tanto atraso. “Esta obra foi licitada em 2018 para conclusão em 2019, mas no entanto foi abandonada e não se fala muito neste assunto. Que este aeroporto venha de fato a ser implantado em Serra Talhada, porque creio que é um instrumento que encurta distância e vai trazer mais desenvolvimento para o Centro do estado”.

