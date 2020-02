Secretaria de Saúde abre inscrições para 141 vagas em seleção para residência médica

Foram abertas, a partir desta terça-feira (11), inscrições para o segundo processo seletivo do Programa de Residência Médica 2020, da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Ao todo, foram disponibilizadas 141 para especialidades em 48 instituições em todo o estado.

Entre as vagas ofertadas estão as remanescentes do primeiro edital e novas vagas aprovadas pela Comissão Nacional de Residência Médica, como na especialidade de cardiointensivismo, área voltada para cuidados especiais na terapia intensiva cardiológica no Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. Todas as vagas disponíveis podem ser encontradas no edital da seleção.

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de fevereiro, através do site da banca organizadora. Dúvidas em relação ao processo seletivo podem ser tiradas pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (81) 3033-7394 e (81) 3033-7397.

De acordo com o edital, a previsão de investimento nos programas de residência médica e multiprofissional é de R$ 124 milhões na modalidade de pós-graduação. Desse total, R$ 85 milhões são do tesouro estadual.

O certame tem fase única, de prova escrita com caráter eliminatório e classificatório. As provas acontecem no Recife no dia 8 de março, de acordo com a SES. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 16 de março. Os aprovados devem iniciar os trabalhos no dia 18 do mesmo mês.