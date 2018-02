Secretaria de Saúde confirma caso de febre amarela no interior de Pernambuco

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou nessa sexta-feira (16) um caso de febre amarela no interior do estado. Residente em Bezerros, no Agreste de Pernambuco, um homem de 45 anos contraiu a doença em São Paulo, após visitar uma área de risco de transmissão do vírus, conforme informou a SES.

De acordo com a secretaria, também havia a suspeita de que a filha do homem estaria com a doença, mas o exame apontou que não havia a presença do vírus no corpo da menina. O homem recebeu alta médica em janeiro deste ano.

“Até o momento, o estado de Pernambuco conta com 4 casos notificados de febre amarela, sendo 3 descartados e 1 confirmado. Todas as ocorrências foram importadas, de indivíduos que estiveram em áreas de risco”, apontou a SES por meio de nota.

A Secretaria de Saúde “vem realizando, desde fevereiro de 2017, o monitoramento permanente de adoecimento ou morte de primatas não-humanos. Até o momento, não há nenhum indicativo para circulação do vírus da febre amarela em Pernambuco”. (G1)