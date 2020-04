Secretaria de Saúde confirma mais um caso suspeito de coronavírus em Serra Talhada

A Secretaria Municipal de Saúde foi informada nessa quarta-feira (01), que um paciente do sexo masculino, de 86 anos, deu entrada no Hospital Agamenon Magalhães (Hospam), com sintomas semelhantes ao Covid-19.

De acordo com as informações, o paciente apresentou sintomas no último sábado (28). O paciente fica sob suspeição aguardando o resultado laboratorial.

Mais um caso suspeito do Covid-19

Um paciente de 65 anos também está sob investigação, com suspeita do novo coronavírus. Ele se encontra no Hospital São Vicente.

