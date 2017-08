Secretaria de Saúde de PE abre inscrições para seleção de 45 profissionais

Estão abertas as inscrições gratuitas para uma seleção simplificada para a contratação de 45 profissionais para a Secretaria de Saúde de Pernambuco. O cadastramento vai até 13 de setembro e deve ser feito de forma presencial ou pelos Correios. Os salários vão de R$ 1.500 a R$ 3.720.

Os trabalhadores vão atuar nas unidades do Serviço de Verificação de Óbito (SVO) do Recife e de Caruaru, no Agreste. Também há vagas para hospitais do Grande Recife e centros regionais de atendimento.

Para participar, é preciso enviar documentos e a ficha de inscrição para endereços determinados no edital do certame. Os dados estão no anexo V.

A seleção pública terá validade de dois anos, prorrogável por igual período. Do total de vagas, 5% estão reservadas para pessoas com deficiência.

Há oportunidades para quatro apoiadores institucionais, sendo um sanitarista e três apoiadores para atuar no sistema de informação em saúde. No SVO de Caruaru, também serão lotados quatro apoiadores, sendo um enfermeiro sanitarista e três auxiliares de necrópsia.

Para o SVO do Recife, há chamce de empregos para nove profissionais, sendo um apoiador sanitarista, um enfermeiro, um enfermeiro sanitarista, uma vaga de codificador de causa básica e cinco auxiliares de necrópsia. Vinte e oito vagas serão para Vigilância Epidemiológica Hospitalar para as cinco grandes emergências no Grande Recife e hospitais regionais.

A seleção será realizada em duas etapas sucessivas, avaliação curricular e avaliação técnica por meio de prova objetiva, com exceção da função de auxiliar de necropsia, onde os candidatos realizarão além das duas etapas descritas, a avaliação prática. A divulgação do resultado preliminar da avaliação curricular será no dia 29 de setembro. (G1)