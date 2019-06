Secretaria de Saúde de PE confirma três casos de meningite em Salgueiro

A Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou três casos de meningite no município de Salgueiro, no Sertão do estado. De acordo com a Secretaria, um homem de 19 anos, uma mulher de 18 e uma criança de 9 anos contraíram a doença.

Os dois jovens deram entrada no Hospital Regional Inácio de Sá, em Salgueiro, nos dias 20 e 22 de maio, e foram transferidos para o Hospital Correia Picanço, em Recife. Os dois já receberam alta. A criança continua internada em um hospital de Recife, com meningite pneumocócica.

“A Secretaria Estadual de Saúde reforça que não há motivo para apreensão nem pânico por parte da população. Vale ressaltar, ainda, que todas as ações de vigilância já foram executadas em tempo oportuno. Além disso, todos os contatos próximos dos casos confirmados já receberam a quimioprofilaxia contra a doença. Os profissionais de saúde da região também estão sendo instruídos sobre o manejo e diagnóstico corretos de casos suspeitos, assim como estão aptos a orientar a população sobre as principais medidas de prevenção”, diz um trecho da nota. (G1)