Secretaria de Saúde de Pernambuco alerta para número crescente de casos de sífilis transmitida de mãe para bebê

Em 1.022 registros de sífilis congênita até 11 de setembro deste ano, a Secretaria de Saúde de Pernambuco faz um alerta para a população. Para o coordenador do Programa Estadual de Infecções Sexualmente Transmissíveis, François Figueiroa, em 2017, a quantidade de notificações vai superar o total de casos contabilizados em 2016. No ano passado, 1.507 mães transmitiram a doença para o bebê durante a gestação. Este ano, ele prevê que serão, ao menos, 1.600.

“Estamos vivenciando uma epidemia no país e evidenciamos que o número está crescente em Pernambuco também. Acredito que vamos fechar 2017 com, no mínimo, 1.600 casos”, pontua. Em 2015, foram notificados 1.363 casos no estado.