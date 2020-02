Secretaria de Saúde nega que haja caso suspeito de coronavírus em Pernambuco

A assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Saúde (SES) de Pernambuco informou nessa segunda-feira (03) que não há nenhum caso suspeito do novo coronavírus no Estado. O boato surgiu depois que uma mulher de 66 anos foi internada no Hospital Jayme da Fonte, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, com sintomas como febre e indisposição.

Recentemente, a paciente havia feito um cruzeiro para Argentina. Segundo a SES-PE, o quadro da mulher não se encaixa como sendo um caso suspeito do coronavírus. Mesmo assim, a equipe médica decidiu interná-la em isolamento na unidade. A Vigilância Epidemiológica coletou material para exames e irá acompanhar o quadro.

Números no Brasil e no mundo

No Brasil, há 12 casos suspeitos de coronavírus em cinco estados: Ceará (1), Paraná (1), Rio Grande do Sul (2), Santa Catarina (1) e São Paulo (7). Já foram descartados casos no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nenhum caso foi confirmado no País.

Em todo o mundo, já são mais de 9,9 mil pessoas infectadas pelo coronavírus, sendo que 99% dos casos confirmados estão na China. Do total de casos da doença, 1,3 mil são considerados graves. O número de mortes já passa de 200, apenas na China. De acordo com o Centro de Controle de Doenças da China, o coronavírus já foi detectado em 26 países.