Secretaria de Segurança do Ceará divulga resultado de concurso para soldado da Polícia Militar

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), por intermédio da Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp), e a Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), divulgou nessa terça-feira (26) o resultado final da seleção do concurso para soldado da Polícia Militar.

Esse resultado leva em conta aqueles que entraram com recurso sobre avaliação profissional e a investigação social. O candidato poderá consultar individualmente seu desempenho final através do link Boletim de desempenho final, disponível no site do Instituto AOCP por até 30 (dias) dias, a contar da data de publicação deste edital.