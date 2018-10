Secretaria de Transportes diz que estão concluindo as exigências da ANAC sobre aeroporto de Serra Talhada

A assessoria de comunicação da Secretaria de Transportes de Pernambuco (SETRA), enviou uma nota ao Jornal Desafio Online, explicando o atraso no cronograma de inauguração dos voos comercias no Aeroporto Santa Magalhães, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Confira abaixo a nota enviada pela SETRA.

NOTA

A Secretaria de Transportes de Pernambuco esclarece que está concluindo todas as exigências solicitadas pela Agência Nacional da Aviação Civil (Anac), para que o aeroporto receba as certificações necessárias e, consequentemente, seja liberado para iniciar as operações. O novo equipamento beneficiará diversos municípios pernambucanos. Quando o aeroporto for liberado, o que vai acontecer em breve, vai depender da companhia aérea (Data do funcionamento).

A Azul Linhas Aéreas pretende começar as operações na Capital do Xaxado ainda este ano, mas para que isso aconteça o aeroporto precisa está com as certificações.