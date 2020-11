Secretaria Estadual de Saúde abre seleção simplificada para o Lacen-PE com vagas em Serra Talhada e Petrolina

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) abriu seleção simplificada com 23 vagas para a função de Técnico de Laboratório. Medida busca reforçar as atividades do Laboratório Central de Pernambuco (Lacen-PE), que vem recebendo investimentos do Governo do Estado para ampliar sua capacidade de exames da Covid-19. Inscrições seguem até quinta-feira, 26, neste site.

Há oportunidades para a sede do Lacen-PE, no Recife, e laboratórios regionais localizados em Caruaru, Petrolina e Serra Talhada. Na capital, os profissionais vão atuar em regime de plantão, optando por turno único de 24 horas ou dois de 12 horas. Já no interior o trabalho será de 4 horas diárias, totalizando 20 horas por semana.

O edital completo, com informações mais detalhadas, pode ser acessado no site da Secretaria Estadual de Saúde.