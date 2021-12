Secretária garante que vacina contra a Covid-19 para crianças é segura

A posição da secretária vai na contramão dos questionamentos do presidente Jair Bolsonaro.

A secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite de Melo, afirmou em uma nota técnica enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), que a vacina contra Covid para crianças de 5 a 11 anos é segura.

A posição da secretária, que integra a equipe do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vai na contramão dos questionamentos do presidente Jair Bolsonaro (PL), que diz haver “desconfiança” e uma “interrogação enorme” em relação a supostos efeitos colaterais da aplicação de vacinas contra a Covid em crianças.

“Antes de recomendar a vacinação [contra a] Covid-19 para crianças, os cientistas realizaram testes clínicos com milhares de crianças e nenhuma preocupação séria de segurança foi identificada”, diz Melo na nota técnica.

A secretária afirmou ainda que a análise técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é feita de “forma rigorosa e com toda a cautela necessária”.

“As vacinas [contra a] Covid-19 estão sendo monitoradas quanto à segurança com o programa de monitoramento de segurança mais abrangente e intenso da história do Brasil”, diz o documento. Com informações do G1