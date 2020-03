Secretaria Municipal de Saúde confirma primeiro caso de coronavírus no Sertão de PE

No início da tarde dessa segunda-feira (23), a Prefeitura de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, confirmou o primeiro caso do novo coronavírus (Covid-19) no município. A paciente, que não teve idade revelada, tem histórico de viagem ao exterior e fez o exame no último dia 17 de março. Segundo a prefeitura, a mulher está em isolamento domiciliar, sendo acompanhada pela equipe da Secretaria de Saúde.

“Recebemos três resultados hoje, sendo dois descartados e um positivo. A paciente testada como positivo está em quarentena, seu estado de saúde é estável e nossos profissionais continuam realizando o acompanhamento de perto. Ressaltamos que não há motivos para pânico, mas é preciso que as pessoas se mantenham em casa como forma de prevenção às doenças respiratórias, conforme vem sendo recomendado”, destaca a secretária de Saúde de Petrolina, Magnilde Albuquerque.

Até o momento, Petrolina tem 14 casos suspeitos da Covid-19. Sobre o H1N1, são 9 notificações, sem nenhuma confirmação da doença até o momento. (G1)