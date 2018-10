Secretário de Infraestrutura é morto a tiros no Sertão de Pernambuco

O secretário de Infraestrutura de Inajá, no Sertão de Pernambuco, Paulo Ricardo de Jesus, foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (9), no Centro do município. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi abordado por dois suspeitos encapuzados que atiraram nele.

Ainda segundo a polícia, o secretário chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A motivação e a autoria do crime são desconhecidas, até o momento desta publicação.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)