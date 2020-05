Secretário de Saúde de PE e chefe de gabinete do governador têm resultado confirmado para Covid-19

O secretário estadual de Saúde, André Longo, e o chefe de gabinete do governador Paulo Câmara (PSB), Milton Coelho, tiveram resultado positivo para o novo coronavírus, nesta terça-feira (19). De acordo com a assessoria de comunicação do governo do estado, ambos fizeram o exame depois que, na segunda-feira (18), o governador também anunciou estar com Covid-19.

André Longo tem 48 anos e Milton Coelho, 55. Eles fizeram o exame na segunda-feira, logo depois que o exame do governador saiu. Paulo Câmara, nesta terça-feira, apresentou os exames que atestam a doença.

André Longo, segundo a assessoria de comunicação do governo, apresenta apenas sintomas leves e Milton Coelho está assintomático. “Ambos permanecerão em isolamento domiciliar e comandando suas pastas de maneira remota”, disse o governo, por meio de nota. (G1)